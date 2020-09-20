В Киеве на пивзаводе произошел взрыв, в результате которого травмировались двое работников

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Сейчас на месте происшествия работают правоохранители и представители профильных служб

На пивзаводе Carlsberg Ukraine в Голосеевском районе столицы во время проведения сварочных работ произошел взрыв, в результате чего двое работников получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

Согласно сообщению, инцидент произошел на предприятии по улице Пироговский путь. На место немедленно отправились экипажи патрульной полиции, следственно-оперативные группы Главного и территориального управлений полиции и представители других профильных служб и ведомств.

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Как отмечается, предварительно установлено, что во время сварочных работ произошел взрыв, в результате чего двое работников учреждения получили телесные повреждения. Сейчас им оказывается медицинская помощь.

На месте происшествия полицейские проводят первоочередные следственные действия и устанавливают все обстоятельства и причины взрыва. Событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции. Также проводится проверка по результатам которой будет дана правовая квалификация этом событии.

По информации Общественного, в пресс-сцентре ГСЧС города Киева подтвердили, что взрыв произошел на киевском заводе пивоварения Carlsberg Ukraine, который расположен по адресу Пироговский шлях, 137.

"Взрыв произошел в одноэтажном здании, там где находятся их очистные сооружения. Что именно вызвало взрыв, установят правоохранители. Спасатели ничего не делали, потому что взрыв произошел без последующего горения", - рассказали в ГСЧС.

Напомним, недавно в Киеве во время сварочных работ произошел взрыв автоцистерны, в результате чего погиб мужчина, еще один рабочий попал в больницу.