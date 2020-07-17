В Киеве на две недели отключат горячую воду на Левом берегу: Перечень улиц

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Будут проводиться гидравлические испытания систем теплоснабжения "Еврореконструкция"

С 20 июля по 3 августа часть Левого берега Киева останется без горячей воды. Это коснется всех потребителей, которые подключены к системам теплоснабжения "Еврореконструкция", передает пресс-служба Днепровской РГА.

Список адресов, которые останутся без горячего водоснабжения выглядит следующим образом:

ул. Панельная;

ул. Челябинская;

ул. Никольско-Слободская;

ул. Раисы Окипной;

ул. Флоренции;

ул. Шлихтера;

ул. Сивашская;

ул. Алматинская;

ул. Машинистовская;

ул. Литинская;

ул. Марганецкая;

ул. Рогозовская;

ул. Калачевского;

ул. Пражская;

ул. Сосюры;

ул. Сергиенко;

ул. Попудренко;

пер. Сеноманский;

просп. Гагарина.

На указанных улицах будут проводить гидравлические испытания.

Напомним, в главном управлении Госпродпотребслужбы в городе Киеве проинформировали о результатах санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований проб воды в местах массового отдыха населения на водных объектах Киева. В частности, на 12 пляжах Киева обнаружили кишечную палочку, а также несоответствия обнаружены и в исследованных пробах воды из питьевых фонтанчиков на пляжах.