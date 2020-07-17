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В Киеве на две недели отключат горячую воду на Левом берегу: Перечень улиц

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Будут проводиться гидравлические испытания систем теплоснабжения "Еврореконструкция"

С 20 июля по 3 августа часть Левого берега Киева останется без горячей воды. Это коснется всех потребителей, которые подключены к системам теплоснабжения "Еврореконструкция", передает пресс-служба Днепровской РГА.

Список адресов, которые останутся без горячего водоснабжения выглядит следующим образом:

  • ул. Панельная;
  • ул. Челябинская;
  • ул. Никольско-Слободская;
  • ул. Раисы Окипной;
  • ул. Флоренции;
  • ул. Шлихтера;
  • ул. Сивашская;
  • ул. Алматинская;
  • ул. Машинистовская;
  • ул. Литинская;
  • ул. Марганецкая;
  • ул. Рогозовская;
  • ул. Калачевского;
  • ул. Пражская;
  • ул. Сосюры;
  • ул. Сергиенко;
  • ул. Попудренко;
  • пер. Сеноманский;
  • просп. Гагарина.

На указанных улицах будут проводить гидравлические испытания.

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Напомним, в главном управлении Госпродпотребслужбы в городе Киеве проинформировали о результатах санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований проб воды в местах массового отдыха населения на водных объектах Киева. В частности, на 12 пляжах Киева обнаружили кишечную палочку, а также несоответствия обнаружены и в исследованных пробах воды из питьевых фонтанчиков на пляжах.

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