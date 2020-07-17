В Киеве на две недели отключат горячую воду на Левом берегу: Перечень улиц
Будут проводиться гидравлические испытания систем теплоснабжения "Еврореконструкция"
С 20 июля по 3 августа часть Левого берега Киева останется без горячей воды. Это коснется всех потребителей, которые подключены к системам теплоснабжения "Еврореконструкция", передает пресс-служба Днепровской РГА.
Список адресов, которые останутся без горячего водоснабжения выглядит следующим образом:
- ул. Панельная;
- ул. Челябинская;
- ул. Никольско-Слободская;
- ул. Раисы Окипной;
- ул. Флоренции;
- ул. Шлихтера;
- ул. Сивашская;
- ул. Алматинская;
- ул. Машинистовская;
- ул. Литинская;
- ул. Марганецкая;
- ул. Рогозовская;
- ул. Калачевского;
- ул. Пражская;
- ул. Сосюры;
- ул. Сергиенко;
- ул. Попудренко;
- пер. Сеноманский;
- просп. Гагарина.
На указанных улицах будут проводить гидравлические испытания.
Напомним, в главном управлении Госпродпотребслужбы в городе Киеве проинформировали о результатах санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований проб воды в местах массового отдыха населения на водных объектах Киева. В частности, на 12 пляжах Киева обнаружили кишечную палочку, а также несоответствия обнаружены и в исследованных пробах воды из питьевых фонтанчиков на пляжах.