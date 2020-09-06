В Киеве на два дня остановят движение нескольких троллейбусов по проспекту Соборности

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Движение троллейбусов возобновится в 05:00 8 сентября

В Киеве остановили движение трех троллейбусов по проспекту Соборности из-за дорожных работ. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"До 05:00 8 сентября будет закрыто движение троллейбусов по проспекту Соборности. На путепроводе на пересечении Днепровской набережной и просп. Соборности продолжают устраивать асфальтобетонного покрытия", - говорится в сообщении.

Движение общественного транспорта на этот период изменят следующим образом:

троллейбусы маршрута №50 будут курсировать от улицы Милославской до Дарницкой площади;

будут курсировать от улицы Милославской до Дарницкой площади; троллейбусы маршрута №91-Н будут курсировать на участках от улицы Милославской до Дарницкой площади и от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метро "Лыбедская";

будут курсировать на участках от улицы Милославской до Дарницкой площади и от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метро "Лыбедская"; троллейбусы маршрута № 43 будут курсировать от Кибернетического центра до станции метро "Лыбедская".

Кроме того, на этот период увеличат количество подвижного состава на автобусном маршруте общего пользования № 51.

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Напомним, депутаты Верховной Рады 4 сентября приняли за основу в первом чтении законопроект №3023 о введении в Украине новой категории участников дорожного движения - пользователи персонального легкового электротранспорта.