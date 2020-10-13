В Киеве на День защитника Украины ограничат движение по центральным улицам

В этот день запланировано проведение велопробега и шествия

Фото из открытых источников

В среду, 14 октября, в центре столицы будет частично ограничено движение из-за проведения массовых мероприятий по случаю празднования Дня защитника Украины. Об этом сообщает в Telegram Патрульная полиция Киева.

Согласно сообщению, завтра ориентировочно с 9:00 до 14:00 состоится велопробег, посвященный Дню защитника Украины.

Организаторы анонсировали следующий маршрут: Михайловская площадь — улица Михайловская — улица Крещатик — Европейская площадь — улица Грушевского — Петровская аллея - Парковая дорога — аллея Героев Крут, площадь Славы — улица Лаврская.

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Кроме этого, с 14:00 до 18:00 в столице планируют провести пешее шествие по случаю Дня защитника Украины, 78-й годовщины создания УПА и Дня казачества.

По информации организаторов акции, предусмотрен такой маршрут: Парк Шевченко (улица Владимирская) — бульвар Шевченко — улица Крещатик — аллея Героев Небесной Сотни — улица Институтская — улица Банковая, 11.

Схема шествия 14 октября Патрульная полиция Киева

Напомним, ранее стало известно, как будут работать банки и почта 14 октября - в День защитника Украины.