В Киеве на День Независимости "заминировали" десятки объектов, - полиция

Национальная полиция Киева

Информация о минировании метро и аэропорта не подтвердилась

В понедельник, 24 августа, правоохранители получили анонимную информацию о "заминировании" десятков объектов по всей столице. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

"В столичной полиции поступило несколько сообщений о заминировании аэропорта "Киев", здания на Европейской площади, международного конгресс-центра, сети магазинов, гостиницы, торгового центра, банка, двух мостов, станции метро "Крещатик" и площади "Майдан Независимости", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на места для осмотра территории отправились следственно-оперативные группы, специалисты взрывотехнической службы и кинологи со служебными собаками.

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В частности известно, что во время отработки сообщения о заминировании аэропорта "Киев" полицейские эвакуировали из терминалов более 150 пассажиров. Поскольку никаких взрывоопасных и подозрительных предметов не обнаружили, то работу аэропорта возобновили.

Кроме этого, после проверки админздания на Европейской площади, станции метро "Крещатик" и площади "Майдан Независимости" никаких опасных предметов или веществ также не обнаружено. Сейчас идет проверка других объектов.

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Напомним, ранее стало известно, что в Киевском метрополитене закрыли пересадку и станцию "Крещатик", поскольку поступила информация о заминировании.