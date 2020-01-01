В Киеве на COVID-19 заболели более 112 тыс. человек, число летальных исходов приближается к двум тысячам

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Больше всего новых случаев обнаружили в Дарницком районе

За минувшие сутки в столице выявили 885 новых случаев коронавируса COVID-19, таким образом общее количество заболевших возросло до 112 356. Об этом сообщил в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

Согласно сообщению, от осложнений коронавируса накануне скончались 16 человек, всего за период пандемии в столице зарегистрировали 1935 летальных случаев. За минувшие сутки заболели:

506 женщин в возрасте от 18 до 88 лет;

334 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет;

24 девочки от 1 до 17 лет и 21 мальчик от 1 до 17 лет.

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Также известно об инфицировании 25 медиков, в столичные больницы госпитализировали 73 пациента. За сутки выздоровели 508 человек, всего коронавирус преодолели 39 911 жителей столицы.

Как отмечается, больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 229, в Днепровском – 195 и в Оболонском – 69.

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Напомним, по состоянию на утро 1 января в Украине подтверждено 1 064 479 случаев COVID-19, за минувшие сутки заболевание обнаружили у 9 432 человек.