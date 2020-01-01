В Киеве на COVID-19 заболели более 112 тыс. человек, число летальных исходов приближается к двум тысячам
Больше всего новых случаев обнаружили в Дарницком районе
За минувшие сутки в столице выявили 885 новых случаев коронавируса COVID-19, таким образом общее количество заболевших возросло до 112 356. Об этом сообщил в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.
Согласно сообщению, от осложнений коронавируса накануне скончались 16 человек, всего за период пандемии в столице зарегистрировали 1935 летальных случаев. За минувшие сутки заболели:
- 506 женщин в возрасте от 18 до 88 лет;
- 334 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет;
- 24 девочки от 1 до 17 лет и 21 мальчик от 1 до 17 лет.
Также известно об инфицировании 25 медиков, в столичные больницы госпитализировали 73 пациента. За сутки выздоровели 508 человек, всего коронавирус преодолели 39 911 жителей столицы.
Как отмечается, больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 229, в Днепровском – 195 и в Оболонском – 69.
Напомним, по состоянию на утро 1 января в Украине подтверждено 1 064 479 случаев COVID-19, за минувшие сутки заболевание обнаружили у 9 432 человек.