В Киеве на Банковой задержали мужчину с гранатой
Правоохранители заметили мужчину во время патрулирования улицы
В правительственном квартале столицы задержали мужчину с предметом, похожим на гранату. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Киева.
Отмечается, что правоохранители заметили подозрительного мужчину во время патрулирования улицы Банковой. Полицейские провели поверхностную проверку и обнаружили у него предмет, похожий на гранату.
Впоследствии на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнической службы и кинологи. Специалисты изъяли опасный предмет, и отправили его на исследование.
Сейчас известно, что мужчину 1966 года рождения доставили в Печерское управление полиции для установления обстоятельств. Правоохранители решают вопрос о правовой квалификации события.
Напомним, недавно Служба безопасности Украины разоблачила в Луганской области схрон с гранатометами и артиллерийскими снарядами. Арсенал был размещен в подземном тайнике недалеко от жилых домов в селе Колядовка Новоайдарского района. В частности, во время обысков следователи обнаружили 2 гранатомета, 66 артиллерийских снарядов, 8 противопехотных гранат и тому подобное.