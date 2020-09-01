В Киеве на Банковой задержали мужчину с гранатой

Правоохранители заметили мужчину во время патрулирования улицы

Фото из открытых источников

В правительственном квартале столицы задержали мужчину с предметом, похожим на гранату. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Киева.

Отмечается, что правоохранители заметили подозрительного мужчину во время патрулирования улицы Банковой. Полицейские провели поверхностную проверку и обнаружили у него предмет, похожий на гранату.

Впоследствии на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнической службы и кинологи. Специалисты изъяли опасный предмет, и отправили его на исследование.

Сейчас известно, что мужчину 1966 года рождения доставили в Печерское управление полиции для установления обстоятельств. Правоохранители решают вопрос о правовой квалификации события.

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Напомним, недавно Служба безопасности Украины разоблачила в Луганской области схрон с гранатометами и артиллерийскими снарядами. Арсенал был размещен в подземном тайнике недалеко от жилых домов в селе Колядовка Новоайдарского района. В частности, во время обысков следователи обнаружили 2 гранатомета, 66 артиллерийских снарядов, 8 противопехотных гранат и тому подобное.