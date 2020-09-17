В Киеве на Андреевском спуске прогремел взрыв, есть пострадавшие

Фото: Нацполиция

Сейчас полиция не знает, что именно привело к взрыву

В Подольском районе Киева прогремел взрыв в одном из ресторанов, в результате чего два человека получили ранения. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в ГСЧС.

В частности, инцидент произошел в ресторане на Андреевском спуске. По предварительной версии, взорвались два небольших газовых баллона. В Госслужбе оценивают взрыв, как несерьезный, однако два работника кухни все же получили ранения.

Сейчас полиция не знает, что именно привело к взрыву. На месте работают правоохранители.

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Напомним, недавно в Днепре на одной из улиц Индустриального района вечером произошел взрыв. Правоохранители считают, что сдетонировало самодельное взрывное устройство на основе гранаты РГД-5.

В момент взрыва по улице проходил местный житель. В результате взрыва мужчина получил травмы рук и ног и был госпитализирован.