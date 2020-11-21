В Киеве на Академгородке дотла сгорела маршрутка, обошлось без жертв

Сгоревшая маршрутка в Киеве Telegram Патрульной полиции Киева

От автобуса остались только каркас и сиденья

В Киеве на Академгородке дотла сгорела маршрутка, обошлось без жертв Киеве возле станции метро "Академгородок" произошел сильный пожар в маршрутке, в результате транспортное средство сгорело дотла. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Как сообщила пресс-секретарь управления ГСЧС в Киеве Светлана Водолага в комментарии "РБК-Украина", инцидент обошелся без жертв. По предварительной информации, в маршрутке находился только водитель. "На момент приезда спасателей маршрутка горела. По состоянию на 17: 35 пожар ликвидировали. Жертв и пострадавших нет", – сказала представительница ГСЧС.

В то же время в пресс-службе патрульной полиции Киева в Telegram уточнили, что инцидент произошел на проспекте Палладина. В результате, в столице затруднено движение в направлении улицы Берковецкой.

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Напомним, не так давно в Киеве составили протокол на водителя маршрутки, который развозил пассажиров в состоянии наркотического опьянения. Тогда о состоянии водителя сообщил пассажир автобуса.