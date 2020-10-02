В Киеве мужчина выстрелил в сотрудника полиции

Злоумышленником оказался 25-летний киевлянин

Задержание нападавшего на правоохранителя Фото: Фото: Нацполиция Задержание нападавшего на правоохранителя Фото: Фото: Нацполиция Задержание нападавшего на правоохранителя Фото: Фото: Нацполиция

В столице задержали мужчину, который выстрелил в милиционера, который пришел проводить, по постановлению суда, обыск в квартире фигуранта. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"Мужчина открыл дверь квартиры, а когда полицейские представились, выстрелил в одного из них. После этого правонарушитель закрылся в помещении. 28-летнего сотрудника киберполиции с огнестрельным ранением ноги госпитализировали. Для задержания злоумышленника в столице была введена специальная полицейская операция. В результате спецназовцы КОРДа задержали стрелка", - рассказал исполняющий обязанности начальника киевской полиции Виктор Нечитайло.

Злоумышленником оказался 25-летний киевлянин. У него изъяли оружие (травматический пистолет), сейчас с ним проводят следственные действия.

"По факту ранения полицейского следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Поэтому теперь злоумышленнику придется отвечать не только за мошеннические действия. Ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок", - добавил Нечитайло.

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Напомним, ранее на пункте пропуска в столичном аэропорту "Жуляны" задержали гражданина Гаити, которого разыскивал Интерпол за махинации и подделку документов.