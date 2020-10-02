live
Новости » Киев Читати новину українською

В Киеве мужчина выстрелил в сотрудника полиции

Злоумышленником оказался 25-летний киевлянин

В столице задержали мужчину, который выстрелил в милиционера, который пришел проводить, по постановлению суда, обыск в квартире фигуранта. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"Мужчина открыл дверь квартиры, а когда полицейские представились, выстрелил в одного из них.  После этого правонарушитель закрылся в помещении. 28-летнего сотрудника киберполиции с огнестрельным ранением ноги госпитализировали. Для задержания злоумышленника в столице была введена специальная полицейская операция. В результате спецназовцы КОРДа задержали стрелка", - рассказал исполняющий обязанности начальника киевской полиции Виктор Нечитайло.

Злоумышленником оказался 25-летний киевлянин. У него изъяли оружие (травматический пистолет), сейчас с ним проводят следственные действия.

"По факту ранения полицейского следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Поэтому теперь злоумышленнику придется отвечать не только за мошеннические действия. Ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок", - добавил Нечитайло.

Новости по теме: Гулял обнаженный по городу и молился: Во Львове задержали неадекватного мужчину

Напомним, ранее на пункте пропуска в столичном аэропорту "Жуляны" задержали гражданина Гаити, которого разыскивал Интерпол за махинации и подделку документов.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Житомирской области очередная группировка распродавала украинскую древесину за границу, - СБУ В Киеве разоблачили менеджеров строительной компании, которые вывели в оффшоры более 500 млн гривен СБУ разоблачила схему закупки "Укрзализныцей" некачественных элементов путей, проводятся обыски "Сделки" на рынке ценных бумаг почти на 3 млрд гривен: СБУ разоблачила злоумышленников
Loading...

программы канала ZIK

Третий день пожаров в Луганской области. Антирекорды COVID-19. Трагедия Ан-26 | Детали дня | 02.10.20
Петр Симоненко | Ток-шоу
Анатолий Шарий | Ток-шоу
Вадим Рабинович | Ток-шоу
Местные выборы. Трагедия Ан-26. Языковой вопрос |
Ирина Верещук | Борьба за кресло мэра. Трагедия Ан-26 |