В Киеве мужчина обстрелял автомобиль патрульных полицейских
У мужчины изъяли записную книжку с подозрительными контактами
В Соломенском районе столицы задержали 44-летнего мужчину, который выстрелил в автомобиль патрульных полицейских. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева.
Согласно сообщению, инцидент случился утром в среду, 19 августа, когда патрульные ехали мимо остановки "Смелянская". До дороги внезапно подошел мужчина, который произвел прицельный выстрел по служебному автомобилю патрульных. После этого инспекторы остановились и задержали гражданина.
Было установлено, что с собой мужчина имел предмет, похожий на оружие и записную книжку с подозрительными контактами. Патрульные вызвали задержанному медиков, поскольку его поведение выглядело странным и следственно-оперативную группу для изъятия предмета и предоставления правовой квалификации действиям гражданина.
Напомним, недавно в Стрыйском районе Львовской области двое мужчин напали на 19-летнюю девушку, а после приезда полиции избили милиционера.