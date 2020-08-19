В Киеве мужчина обстрелял автомобиль патрульных полицейских

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У мужчины изъяли записную книжку с подозрительными контактами

В Соломенском районе столицы задержали 44-летнего мужчину, который выстрелил в автомобиль патрульных полицейских. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева.

Согласно сообщению, инцидент случился утром в среду, 19 августа, когда патрульные ехали мимо остановки "Смелянская". До дороги внезапно подошел мужчина, который произвел прицельный выстрел по служебному автомобилю патрульных. После этого инспекторы остановились и задержали гражданина.

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Было установлено, что с собой мужчина имел предмет, похожий на оружие и записную книжку с подозрительными контактами. Патрульные вызвали задержанному медиков, поскольку его поведение выглядело странным и следственно-оперативную группу для изъятия предмета и предоставления правовой квалификации действиям гражданина.

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Напомним, недавно в Стрыйском районе Львовской области двое мужчин напали на 19-летнюю девушку, а после приезда полиции избили милиционера.