В Киеве мать убила дочь во время ссоры

Женщина убила дочь в ходе конфликта Фото из открытых источников

Женщине грозит до 15 лет лишения свободы

В Киеве во время семейной ссоры мать до смерти забила свою дочь. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Как отмечается, во вторник, 31 марта, правоохранители получили информацию о том, что в квартире на улице Дегтяревской обнаружили молодую женщину с признаками насильственной смерти. Впоследствии на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

По предварительной информации, женщина 1962 года рождения в пылу ссоры ударила дочь стеклянным предметом по голове, а затем еще нанесла ей несколько ударов ножом. После чего девушка умерла.

В результате этого было начато уголовное производство за частью 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

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Напомним, недавно в Славянске местный житель, который отбывал условно-досрочное освобождение за прошлый преступление, убил косой знакомого.