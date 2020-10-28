В Киеве маршрутный автобус выехал на остановку и снес МАФ, есть жертва и пострадавшие

ДТП у метро " Выдубичи" Национальная полиция Киева

Сейчас правоохранители устанавливают причины ДТП

В Киеве возле станции метро "Выдубичи" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса, в результате которого погиб человек и еще двое получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции столицы.

Согласно сообщению, инцидент произошел вечером в среду, 28 октября. На место выехали врачи, патрульные и следственно-оперативная группа столичной полиции по расследованию ДТП.

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По предварительной информации, водитель автобуса выехал на пешеходную зону возле остановки и снес МАФ. В результате чего, травмировались два человека и один человек погиб на месте происшествия.

Сейчас на месте аварии работают правоохранители, которые устанавливают обстоятельства и причины ДТП. Событие зарегистрировано должным образом, проводятся первоочередные следственные действия по результатам которых будет дана правовая квалификация данному событию.

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Напомним, ранее в Киевской области произошла смертельнон дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки и грузовика, в котором пострадали члены избирательной комиссии.