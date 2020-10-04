В Киеве маршрутка сбила 3 пешеходов на переходе, 1 человек погиб

Водитель автобуса проехал на красный сигнал светофора

В Киеве произошло ДТП с участием маршрутки, в результате чего 1 человек погиб. Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

Отмечается, что три человека переходили дорогу на зеленый сигнал светофора, однако водитель маршрутного такси не остановился и сбил их. Из-за этого 1 женщина осталась под автобусом, а скорая, приехавшая на место, констатировала факт смерти.

Известно, что двух человек госпитализировали. По словам свидетелей, водитель маршрутки заявил об отказе тормозов в транспорте. На видео, которое появилось в сети, видно, что автомобили остановились на красный сигнал светофора, но маршрутка продолжила движение.

Сейчас на месте трагедии работает следственно-оперативная группа. Подробности аварии выясняются.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области пьяный водитель наехал на четырех пешеходов. Медики "скорой", прибывшие на место ДТП, констатировали смерть 30-летнего жителя Костополя. Еще троих пострадавших доставили в больницу.

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Напомним, недавно жуткая авария случилась в Закарпатской области вблизи сел Сокирница и Стебливка. В ДТП одновременно попали грузовик и микроавтобус, в результате чего по меньшей мере два человека погибли, еще одного пострадавшего госпитализировали.