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В Киеве люди перекрыли дорогу на мосту Метро, движение заблокировано

Мост Метро Фото из открытых источников

Люди требуют, чтобы им достроили квартиры

В Киеве на мосту Метро люди перекрыли дорогу, в результате чего на мосту образовался значительный затор. Об этом сообщают dtp.kiev.ua и карта Google.

Как отмечается, затор образовался от метро "Черниговская". Кроме того, по данным карты Google Maps, затруднено движение транспорта от Набережного шоссе до Броварского проспекта в районе этого моста.

Пробка на мосту Метро Google Maps

На видео, которое опубликовали очевидцы, видно, как десятки людей перекрыли дорогу на проезжей части моста.

В частности, дорогу перекрыли в качестве протеста. Люди требуют, чтобы им достроили квартиры.

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Напомним, ранее под стены Национального банка Украины пришли протестовать люди, которые оплатили жилье через банк "Аркада" – и остались без квартир.

А позже инвесторы банка "Аркада" провели митинг под зданием Киевской городской государственной администрации с требованием возобновить строительство незавершенных жилых комплексов.

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