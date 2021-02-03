В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом около 300 миллионов гривен
Вероятные потери бюджета оценивают в более 50 миллионов гривен
В Киеве правоохранители прекратили деятельность "центра минимизации платежей в бюджет", который предоставлял услуги по переводу безналичных средств в наличные предприятиям реального сектора экономики. Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.
Отмечается, что злоумышленники в течение 2017-2020 годов через подконтрольные "транзитно-конвертационные предприятия и предприятия с признаками "фиктивности" предоставляли услуги по конвертации , документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита по НДС предприятиям.
В свою очередь, последние перечисляли безналичные средства на счета предприятий подконтрольных правонарушителям за якобы приобретенные товарно-материальные ценности. Они формировали незаконный налоговый кредит за счет собственных предприятий-импортеров.
Далее незаконно "проконвертирована" наличность вместе с поддельными первичными документами передавалась "выгодоприобретателям", а стоимость подобных услуг составляла 9-10% от проконвертированной суммы.
Во время обысков правоохранители изъяли документы, электронные носители, бухгалтерскую документацию, черновые записи и более 2 млн гривен наличных. Общий объем проконвертированных денежных средств составил около 300 млн гривен, а вероятные потери бюджета оценивают в более 50 млн гривен. Сейчас продолжается досудебное расследование.
Напомним, не так давно на Львовщине пресекли незаконную деятельность масштабного конвертационного центра, годовой оборот которого превысил 20 миллиардов гривен. Разоблачен конвертцентр был одним из крупнейших в Украине.