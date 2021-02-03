В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом около 300 миллионов гривен

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Вероятные потери бюджета оценивают в более 50 миллионов гривен

В Киеве правоохранители прекратили деятельность "центра минимизации платежей в бюджет", который предоставлял услуги по переводу безналичных средств в наличные предприятиям реального сектора экономики. Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

Отмечается, что злоумышленники в течение 2017-2020 годов через подконтрольные "транзитно-конвертационные предприятия и предприятия с признаками "фиктивности" предоставляли услуги по конвертации , документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита по НДС предприятиям.

В свою очередь, последние перечисляли безналичные средства на счета предприятий подконтрольных правонарушителям за якобы приобретенные товарно-материальные ценности. Они формировали незаконный налоговый кредит за счет собственных предприятий-импортеров.

Далее незаконно "проконвертирована" наличность вместе с поддельными первичными документами передавалась "выгодоприобретателям", а стоимость подобных услуг составляла 9-10% от проконвертированной суммы.

Во время обысков правоохранители изъяли документы, электронные носители, бухгалтерскую документацию, черновые записи и более 2 млн гривен наличных. Общий объем проконвертированных денежных средств составил около 300 млн гривен, а вероятные потери бюджета оценивают в более 50 млн гривен. Сейчас продолжается досудебное расследование.

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Напомним, не так давно на Львовщине пресекли незаконную деятельность масштабного конвертационного центра, годовой оборот которого превысил 20 миллиардов гривен. Разоблачен конвертцентр был одним из крупнейших в Украине.