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В Киеве легковое авто врезалось в автобус, есть травмированные

Инцидент произошел на Столичном шоссе

Фото из открытых источников

В результате столкновения легкового автомобиля и автобуса на Столичном шоссе трое участников ДТП получили травмы и были госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева. 

Согласно сообщению, инцидент случился утром в среду, 24 июня, на Столичном шоссе. На место прибыли правоохранители, спасатели и медики.

Предварительно установлено, что автомобиль Opel выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. В результате ДТП водителя и пассажира иномарки, а также пассажирку автобуса госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести.

По факту правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса, предусматривающей до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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Напомним, недавно в Киеве на улице Крещатик произошла масштабное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого было перекрыто движение транспорта от Площади Независимости.

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