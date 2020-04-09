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В Киеве коронавирусом заболели 14 врачей и медсестер, – Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко Автор: Дубонос Никита

Кличко вновь призвал киевлян быть осторожными и прислушиваться к советам врачей

С начала пандемии COVID-19, в Киеве заболели 14 врачей и медсестер. Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Медики ежедневно спасают здоровье и жизни киевлян. Медики сегодня – на передовой, рискуя своим здоровьем. Среди них в Киеве уже заболели 14 врачей и медсестер. 

Я обращаюсь к киевлянам как мэр города – чтобы не произошло инфекционного взрыва, помогите, пожалуйста, нам, прислушайтесь и будьте осторожными", - сказал Кличко.

Новости по теме: Киевляне, которые нарушили карантин, заплатили в бюджет почти 100 тыс. гривен, - Кличко

Напомним, по состоянию на 9:00 9 апреля в Украине 1892 лабораторно подтверждены случаи COVID-19, из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровел. 

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