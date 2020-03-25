В Киеве количество больных COVID-19 возросло до 34 человек, - Кличко

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Все трое пациентов госпитализированы в Александровской больнице столицы

По состоянию на 16:00 25 марта в Киеве подтвердили три новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, таким образом общее количество заболевших в городе выросло 34 человек. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко со ссылкой на данные "Киевского городского лабораторного центра МОЗ Украины".

А именно, заболевание диагностировали у мужчин в возрасте 31 год, 36 и 67 лет.

Как отмечается, трое киевлян, у которых лабораторные исследования подтвердили диагноз, недавно вернулись из-за границы.

"Двое из них недавно вернулись из Израиля, один - из Объединенных Арабских Эмиратов. Все трое пациентов госпитализированы в Александровской больнице столицы", - отметил Кличко.

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К слову, по данным Минздрава, по состоянию на 10:00 25 марта количество больных на коронавирус в Украине составляла 113 человек.

Напомним, по состоянию на 08:00 среды, 25 марта, количество инфицированных коронавірусною болезнью COVID-19 составляла 422 989 человек.