В Киеве количество больных COVID-19 возросло до 34 человек, - Кличко
Все трое пациентов госпитализированы в Александровской больнице столицы
По состоянию на 16:00 25 марта в Киеве подтвердили три новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, таким образом общее количество заболевших в городе выросло 34 человек. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко со ссылкой на данные "Киевского городского лабораторного центра МОЗ Украины".
А именно, заболевание диагностировали у мужчин в возрасте 31 год, 36 и 67 лет.
Как отмечается, трое киевлян, у которых лабораторные исследования подтвердили диагноз, недавно вернулись из-за границы.
"Двое из них недавно вернулись из Израиля, один - из Объединенных Арабских Эмиратов. Все трое пациентов госпитализированы в Александровской больнице столицы", - отметил Кличко.
К слову, по данным Минздрава, по состоянию на 10:00 25 марта количество больных на коронавирус в Украине составляла 113 человек.
Напомним, по состоянию на 08:00 среды, 25 марта, количество инфицированных коронавірусною болезнью COVID-19 составляла 422 989 человек.