В Киеве избили журналиста, среди нападающих – полицейский

Полицейского отстранили от исполнения обязанностей Фото из открытых источников

Милиционера отстранили от выполнения служебных обязанностей

В Киеве на Подоле произошел конфликт между компанией мужчин и журналистом, во время которого один из них, полицейский, ударил представителя СМИ. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Так, информацию о драке на проспекте Свободы правоохранители получили в четверг, 16 июля, в 19:30. После этого на место происшествия было отправлено екипаж патрульной полиции.

Как впоследствии выяснилось, произошел конфликт между журналистом и группой мужчин, во время которого один из них ударил представителя СМИ. В результате потерпевший обратился с соответствующим заявлением в полицию.

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Кроме этого, правоохранители установили, что один из участников инцидента – работник полиции. В связи с этим, по поручению руководителя столичной полиции Андрея Крищенко, по указанному факту назначена служебная проверка. На время ее проведения полицейский отстранен от выполнения служебных обязанностей.

Установление обстоятельств конфликта продолжается.

Напомним, недавно в Харькове избили оператора телеканала и забросали камнями журналистов, которые делали сюжет про убийство ребенка и самоубийство матери. В результате этого правоохранители открыли уголовное производство.