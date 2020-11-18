В Киеве из-за снега ночью произошло почти полсотни ДТП

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Больше всего аварий оформили в Оболонском районе столицы

В Киеве в результате осложнения погодных условий в ночь на 18 ноября произошло почти полсотни дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Киева в Telegram.

Отмечается, что всего произошло 47 аварии, и все они, к счастью, обошлись без пострадавших. "Только за ночную смену патрульные Киева оформили 47 ДТП без пострадавших. Больше всего, а именно 10 ДТП, произошло в Оболонском районе. Меньше всего - 1 ДТП в Подольском", – говорится в сообщении.

В связи с этим правоохранители призвали всех участников дорожного движения учитывать погодные условия и не нарушать правила.

Напомним, вчера, 17 ноября, в Киеве, как и прогнозировали синоптики, пошел первый снег. Тогда с самого утра небо затянуло тучами, а температура опустилась ниже -2 градусов по Цельсию.

Ранее сообщалось, что ГСЧС предупредила украинцев о гололедице на дорогах. По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, в среду, 18 ноября, гололедица будет в центральных и южных регионах страны.