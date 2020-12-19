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В Киеве из-за салюта загорелось украшение возле на главной елки страны. Видео

Сгоревший бант возле главной елки Украины Страна.иа

Огонь удалось быстро потушить

В Киеве во время официальной церемонии открытия главной новогодней елки Украина загорелась украшение возле праздничного дерева. Об этом сообщает "Страна.ua".

Отмечается, что после зажигания елки начался небольшой салют и от одного из залпов, который почему-то был направлен вниз, начался пожар. Как оказалось, загорелся декоративный бант.

Огонь удалось потушить уже через минутку. Тогда очевидцы побежали за огнетушителями в ближайший "домик", где продавали глинтвейн и ликвидировали пожар.

К счастью, все зрители успели вовремя отойти от костра, поэтому никто не пострадал. Уже после инцидента на место возгорания пришел сотрудник инспекции по пожарной безопасности, который опрашивал свидетелей.

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Напомним, сегодня, 19 декабря, в Киеве зажгли главную новогоднюю елку страны. Дерево должно было засиять еще в 19:00, однако елку торжественно открыли в 19:34.

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