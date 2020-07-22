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В Киеве из-за подозрительного чемодана закрыли станцию метро "Вокзальная"

Станция метро "Вокзальная" Фото из открытых источников

Сейчас проводят эвакуацию всех пассажиров

В столице закрыли станцию метро "Вокзальная", поскольку неподалеку обнаружили подозрительный чемодан. Об этом сообщает Киев Оперативный

Как отмечается, сейчас правоохранители проводят эвакуацию людей. 

"Станция "Вокзальная" закрыта на вход и выход. Правоохранители проводят проверку. Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - рассказали в пресс-службе Киевского метрополитена.

Новости по теме: В Киеве усилили контроль на рынках и в метро после взрыва возле станции "Минская"

Напомним, в полдень во вторник, 21 июля, рядом со столичной станцией метро "Минская" произошел взрыв.

Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на рынке "Минский" взрывотехники обнаружили и обезвредили два самодельные взрывные устройства.

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