В Киеве из-за футбольного матча могут ограничить работу трех станций метро

Изменения в работе станций могут произойти перед началом и после игры

Киевское метро Фото из открытых источников

В Киеве из-за матча Лиги наций между Украиной и Германией 10 октября возможны изменения в работе метро. Об этом сообщила прессслужба Киевского метрополитена в Фейсбук.

Отмечается, что в связи с футболом на НСК "Олимпийский" работу подземки продлят на 1 час, но в то же время возможно закрытие 3-х станций. В частности, вход для пассажиров могут закрыть на станциях "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого". Существует вероятность введения таких ограничений перед началом футбола (21:45) и с 23:30.

При этом в субботу метро будет работать на час дольше. Из центра Киева последний поезд отправится примерно в 01:15 воскресенья, 11 октября. Дополнительный час работы добавляется к обычному расписанию каждой станции.

Напомним, недавно в Киеве разрешили проводить футбольные матчи с частичным привлечением болельщиков. При этом количество зрителей может быть не более 30 процентов от вместимости стадиона.

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Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил частично вернуть футбольных болельщиков на стадионы в матчах еврокубков и национальных сборных.