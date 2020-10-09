В Киеве из-за футбольного матча могут ограничить работу трех станций метро
Изменения в работе станций могут произойти перед началом и после игры
В Киеве из-за матча Лиги наций между Украиной и Германией 10 октября возможны изменения в работе метро. Об этом сообщила прессслужба Киевского метрополитена в Фейсбук.
Отмечается, что в связи с футболом на НСК "Олимпийский" работу подземки продлят на 1 час, но в то же время возможно закрытие 3-х станций. В частности, вход для пассажиров могут закрыть на станциях "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого". Существует вероятность введения таких ограничений перед началом футбола (21:45) и с 23:30.
При этом в субботу метро будет работать на час дольше. Из центра Киева последний поезд отправится примерно в 01:15 воскресенья, 11 октября. Дополнительный час работы добавляется к обычному расписанию каждой станции.
Напомним, недавно в Киеве разрешили проводить футбольные матчи с частичным привлечением болельщиков. При этом количество зрителей может быть не более 30 процентов от вместимости стадиона.
Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил частично вернуть футбольных болельщиков на стадионы в матчах еврокубков и национальных сборных.