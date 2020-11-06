В Киеве из трамвая ногами вытолкали девушку без маски. Видео

Фото из открытых источников

Инцидент произошёл накануне, 5 ноября

Кондуктор столичного трамвая и пассажир вытолкали из вагона девушку, которая пыталась проехаться без маски. Об этом пишет "Киев Оперативный".

Сообщается, что инцидент произошёл накануне, 5 ноября.

"На остановке Василия Макуха женщина пыталась войти в трамвай, но кондуктор и пассажиры ее не пускали", - говорится в сообщении.

На видео можно заметить, как пассажирка пытается попасть в вагон трамвая, однако, путь ей преградили пассажир и кондуктор. Они выталкивают её руками и ногами, при этом стычка сопровождается ненормативной лексикой.

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Напомним, ранее в Николаеве правоохранители вытащили за руки и ноги пассажира маршрутки, который находился в салоне без медицинской маски.