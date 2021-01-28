В Киеве из реки выловили тело военного

Мужчина провожал на поезд своих друзей по службе, а после этого исчез

Столичные правоохранители вытащили из реки тело военнослужащего. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

В ведомстве рассказали, что в полицию Киева обратилась жительница Винницкой области с заявлением об исчезновении ее сына: по словам женщины, в начале января он вдруг перестал выходить на связь. Правоохранители зарегистрировали обращение и начали поиски пропавшего.

Изучив видео с камер следователи установили, что мужчина провожал на поезд своих друзей по службе, а после этого он исчез.

Проведя спецоперацию и опросив десятки свидетелей, полиция установила, что умерший находился у реки Лыбидь.

"Несмотря на низкую температуру водолазы погружались в водоем, а кинологи со служебными собаками тщательно обследовали прилегающие территории. В результате мы нашли в воде тело 25-летнего винничанина. По данному факту мы начали уголовное производство по части первой статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - сказал начальник сектора криминальной полиции отдела полиции на станциях железнодорожного транспорта Андрей Жувак.

Сейчас идет следствие.

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Напомним, недавно в Одесской области между военными-контрактниками завязалась драка, в результате чего один из них оказался на больничной койке.