В Киеве иностранцы устроили автопробег со стрельбой

В полиции открыли дело по статье о хулиганстве

Фото из открытых источников

В Киеве 14 иностранцев в колонне из 6 автомобилей устроили стрельбу. Об этом сообщила пресс-служба Нацолиции Киева в Фейсбук.

Отмечается, что около 17 часов в столичную полицию поступило сообщение о том, что в центре Киева движется колонна авто с символикой других государств и слышны выстрелы.

Правоохранители, которые остановили колонну в Соломенском районе, установили, что двигаясь по улице Грушевского, неизвестные совершили несколько выстрелов. В автомобилях находилось 14 человек – все они граждане другого государства. На месте происшествия нашли 4 стреляные гильзы. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Сейчас известно, что правоохранители проводят осмотр транспортных средств и собирают объяснения у всех участников. В полиции открыли уголовное производство по статье "Хулиганство", санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.

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Ранее сообщалось, что в Херсоне вечером 9 сентября из огнестрельного оружия выстрелили в одного из жителей областного центра в результате на территории города и близлежащих районов была введена в действие полицейская операция "Сирена". К преступлению может быть причастен мужчина на иномарке с регистрационными номерами одной из стран Европы.