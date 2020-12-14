В Киеве и Киевской области стоимость проезда в маршрутках может вырасти до 12 грн

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Подорожание планируется в первом квартале 2021 года

Директор "Трансгрупп" Владимир Назаренко прогнозирует повышение цены за проезд в маршрутках Киева и Киевской области минимум до 12 гривен в первом квартале 2021 года, когда запланировано ужесточение карантина. Об этом он сообщил на брифинге, который транслировал "Голос.ua".

По словам Назаренко, до 8 января никто не планирует поднимать цены, так как у людей и так нет денег.

"8 числа сказали, что будет локдаун, до 8 числа никто не будет поднимать никаких цен из-за того, что перевозчики понимают, что у людей сейчас денег нет. Если сейчас поднять цены, то все скажут, что это не перевозчики, а какие-то живодеры.

А кто выйдет и выживет после локдауна, это уже будем видеть, кто сможет выехать, кто не сможет, и дальше будет решаться, какая будет цена… Стоимость может вырасти до минимум 12 гривен. В первом квартале следующего года можно ожидать какие-то изменения в плане стоимости проезда в общественном транспорте", - заявил директор "Трансгрупп".

Он добавил, что пассажиропоток в маршрутках упал где-то на 40%. В январе-октябре 2020 года пассажирооборот предприятий транспорта составлял 41,8 млрд пассажиров на квадратный километр, или 46,3% от объема января-октября 2019 года.

Ранее сообщалось, что в Запорожье из-за распространения коронавируса отменили бесплатный льготный проезд в общественном транспорте. Решение призвано снизить темпы роста заболеваемости в городе.