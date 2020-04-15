В Киеве хотят открыть пункты приема медицинских отходов

Планируют открыть 10 пунктов для утилизации медицинских масок и перчаток

Фото из открытых источников

Вскоре в столице появятся 10 пунктов приема использованных медицинских масок и перчаток, которые обеспечивают их дальнейшую безопасную утилизацию. Об этом написал на своей странице в Facebook депутата Киевского горсовета, председателя комиссии по вопросам экологической политики Константин Яловой.

По его словам, медицинские маски могут стать новой мусорной проблемой Киева, кроме этого, они несут угрозу распространения бактерий и вирусов и требуют соответствующей утилизации.

"Ведь медицинские отходы категории В (потенциально инфицированные маски, перчатки, медицинская одежда, другие предметы, которые могли контактировать с инфицированными жидкостями и тому подобное) должны быть герметично запакованы, обязательно обеззаражены и уже после этого переданы на предприятия, имеющие специальную лицензию и соответствующее сертифицированное оборудование, для последующей безопасной утилизации – обычно сжигание в специальных печах при высокой температуре", - отметил Яловой.

Депутат рассказал, что уже в ближайшее время планируют установить 10 пунктов приема средств индивидуальной защиты – в каждом районе Киева, где горожане смогут сдавать использованные маски и перчатки.

Он также отметил, что все отходы будут собирать и безопасно утилизировать – с соблюдением санитарно-гигиенических норм, установленных законодательством.

Напомним, недавно городской председатель Киева Виталий Кличко заявил, что с четверга, 16 апреля, по понедельник, 20 апреля, в столице введут усиленный контроль на въездах.

Позже стало известно, где именно на въездах в столицу планируют разместить десять блокпостов для противодействия распространения коронавирусной болезни COVID-19.