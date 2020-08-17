В Киеве группа иностранцев напала и избила водителя такси

Кроме этого, злоумышленники забрали документы и деньги потерпевшего

В столичном районе Оболонь трое иностранных граждан избили водителя такси, а затем забрали его сумку с документами и деньгами. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

Согласно сообщению, инцидент произошел на улице Рокоссовского. Правоохранители, которые прибыли на место, пообщавшись с потерпевшим установили, что между ним и тремя неизвестными возник дорожный конфликт из-за вопроса первоочередности проезда.

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Как отмечается, незнакомцы начали преследовать таксиста, а когда догнали, разбили стекло машины и избили его. Затем злоумышленники забрали сумку с документами и деньгами и скрылись. Водителя такси с множественными телесными повреждениями, в частности переломом пальца руки, госпитализировали в больницу.

Известно, что в течение часа полицейским удалось разыскать и задержать злоумышленников. Ими оказались иностранные граждане 1977, 1985 и 1988 годов рождения. Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.

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Напомним, ранее в Стрыйском районе Львовской области двое мужчин напали на 19-летнюю девушку, а после приезда полиции избили правоохранителя.