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В Киеве горит склад лакокрасочных материалов

Пожар в складском помещении в Киеве фото - ГСЧС

Предварительно жертв и пострадавших нет

В Дарницком районе Киева загорелся склад лакокрасочных материалов площадью 500 м кв. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"В 14:50 в Дарницком районе столицы по ул. Бориспольская, 9 возникло возгорание дров с распространением на одноэтажное складское здание по хранению лакокрасочных материалов на площади 500 кв. По состоянию на 15:35 площадь пожара составляет 2000 кв. м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предварительно жертв и пострадавших нет. Сейчас для тушения пожара привлечены 65 спасателей и 16 единиц техники.

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Напомним, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отмечают, что ситуация с пожарами в экосистемах продолжает ухудшаться, и если такие темпы сохранятся, то к концу года выгорит вся страна.

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