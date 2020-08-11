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В Киеве горела "Тесла" Андрея Богдана

Правоохранители открыли дело об умышленном поджоге

Электрокар Tesla Тesla

В Днепровском районе Киева произошло возгорание автомобиля "Тесла". Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Отмечается, что кроме этой машины огнем повреждены две припаркованные рядом автомобили "Мазда" и "Хонда", которые принадлежат местным жителям.

По информации источника журналистов "Vesti.ua" в МВД, "Тесла" принадлежит бывшему главе офиса президента Андрею Богдану, а ранее машиной пользовался президент Украины Владимир Зеленский для съемки своих роликов.

Сейчас известно, что правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном поджоге. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

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Напомним, недавно в центре Киева, на Крещатике, мужчина облил из канистры автомобиль и поджег его. Горящую машину обнаружили патрульные полицейские, которые были рядом. Работники ГСЧС потушили автомобиль, а правоохранители задержали мужчину. Канистры с легковоспламеняющимся веществом и автомобильные шины изъяли, а вещественные доказательства были направлены на экспертизу.

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