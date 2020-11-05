В Киеве "евробляхеры" перекрыли дорогу и подрались с полицейскими

Протест "евробляхеров" в Киеве Facebook / "АвтоЕвроСила"

Стычка произошла после появления автомобильных шин на дороге

В Киеве под Верховной Радой владельцы автомобилей с еврономерами перекрыли движение на улице Грушевского, в результате чего произошли столкновения демонстрантов с правоохранителями. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Фейсбук.

Отмечается, что митингующие начали ставить автомобильные шины на дорогу, поэтому "правоохранители приняли меры противодействия". После этого произошла драка протестующих с полицейскими.

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Глава организации "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич заявил, что движение по улице Грушевского перекрыли вследствие отсутствия диалога с властью. "Где-то примерно в 12 часов мы сообщили, что будем перекрывать улицу Грушевского, потому что нет диалога, нет общения по тем требованиям, которые мы вчера озвучивали. Сегодня мы снова перекрыли улицу Грушевского", - сказал лидер митингующих.

Как сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева в Telegram, сейчас протестующие перекрыли движение на улице Грушевского от Крепостного переулка до Парковой дороги.

В то же время пресс-служба организации "АвтоЕвроСила" в Фейсбук анонсировала перекрытие трасс Сумы-Киев и Киев-Одесса сегодня, 5 ноября.

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Ранее сообщалось, что в Киеве пришлось изменить движение отдельных автобусных маршрутов из-за перекрытия улицы Грушевского "евробляхерами". Тогда на место происшествия была вызвана полиция.