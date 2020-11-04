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В Киеве "евробляхери" снова вышли на митинг под Раду и зажгли дымовые шашки

Митинг "євробляхерів" под Радой Скриншот из видео / Facebook "АвтоЕвроСила"

Владельцы "евроблях" требуют принятия законопроекта №3704

В Киеве под зданием Верховной Рады снова собрались владельцы авто на иностранной регистрации, которые требуют принятия законопроекта №3704 о доступной растаможке. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба движения "АвтоЕвроСила" в Фейсбук.

В частности, во время митинга перед главным входом в парламент активисты достали дымовые шашки и использовали дудки.

При этом Telegram-канал PavlovskyNews сообщает, что народный депутат от "Европейской солидарности" Нина Южанина, которая была одним из авторов законопроекта о растаможке, демонстративно перешла дорогу в неположенном месте, услышав крики "ганьба" от протестующих. В время этого один из митингующих пожелал Южаниной ездить на "Таврии".

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Напомним, вчера, 3 ноября, владельцы автомобилей с иностранной регистрацией и предприниматели (ФЛП) также вышли на митинг под стены Верховной Рады. Тогда владельцы авто требовали снизить стоимость растаможки авто, а ФЛП – уменьшить налоги.

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