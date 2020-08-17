В Киеве еще 6 станций метро подключили к 4G

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Сеть 4G будет расширена на все станции до конца года

Количество станций киевского метрополитена с 4G увеличилось на шесть. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.

В частности, интернет стал доступен на станциях: Университет, Театральная, Контрактовая площадь, Почтовая площадь, Майдан Независимости и Золотые Ворота.

"Теперь 15 станций из 46 поддерживают мобильную связь четвертого поколения. До конца августа мобильные операторы Киевстар, Vodafone Украина и lifecell совместно с Huawei запустят 4G еще на 7 станциях: Крещатик, Площадь Льва Толстого, Олимпийская, Дворец Украина, Дворец спорта, Кловская, Печерская", - написал Федоров.

По словам министра, сеть 4G будет расширена на все станции до конца года.

Напомним, за май Министерство цифровой трансформации подключило 1 188 населенных пунктов к сети 4G. В настоящее время сеть 4G доступна в более чем 16 000 населенных пунктах, что составляет более 55% от их общего количества.