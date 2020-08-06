В Киеве две легковушки столкнулись в лоб, трое людей погибли на месте

Еще трое пострадавших находятся в больнице

В Киеве на Столичном шоссе произошло ДТП, в результате которой пострадали шесть человек, трое из которых умерли. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Отмечается, что на дороге столкнулись два автомобиля "BMW". Вследствие ДТП погибли водитель "BMW 320D", житель Львовской области 1990 года рождения и двое пассажиров этого автомобиля. Еще двое пассажиров этой машины получили телесные повреждения. Их, как и водителя другой легковушки "BMW Х7", жителя Киевской области 1984 года рождения, госпитализировали.

Сейчас на месте происшествия полицейские проводят необходимые первоочередные следственные действия для установления причин и обстоятельств смертельной аварии. Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в воскресенье, 2 августа, в Киевской области в результате ДТП погибли четыре человека. По прибытию спасателей было установлено, что произошло столкновение автомобилей Daewoo Lanos и ВАЗ 2106. Бригада ГСЧС провела деблокацию пострадавшего водителя Daewoo Lanos и четырех жертв ДТП.

Новости по теме: В Николаеве трое детей пострадали в ДТП

Ранее на трассе "Киев - Одесса" возле поселка городского типа Глеваха Киевской области произошла масштабная ДТП с участием шести автомобилей. О пострадавших и жертвах не сообщалось.