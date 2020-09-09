В Киеве должник за потребленную электроэнергию угрожал мастерам оружием

В Киеве мужчина угрожал оружием коммунальщикам Национальная полиция Украины в Киеве

Мужчина задолжал за электроэнергию почти 190 тыс. грн

В Киеве мужчина угрожал оружием работникам предприятия, которые в свою очередь пришли проверить состояние выключенного счетчика электроэнергии. Об этом сообщает полиция Киева.

Как оказалось, мастерам угрожал мужчина, который задолжал почти 190 тыс. грн за потребление электроэнергии.

"В прошлом году в квартиру 48-летнего киевлянина за неуплату прекращено электроснабжение. Поэтому когда они приехали проверять состояние выключенного счетчика, из квартиры вышел владелец. Он начал нецензурно выражаться, а также держал в руках оружие и угрожал сотрудникам предприятия", - говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли автомат, которым угрожал должник и отправили его на экспертизу. В полиции открыли уголовное производство по статье "Хулиганство".

Сообщается, что после приезда правоохранителей должник на своей странице в соцсети обвинил полицейских в том, что они будто встали на сторону лиц, которые хотели ворваться в его жилище.

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Ранее сообщалось, что в столице правоохранители задержали гражданина Армении, который угрожал взорвать посольства Соединенных Штатов и Турецкой Республики.