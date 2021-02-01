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В Киеве девушка выпрыгнула с пятого этажа после ссоры с парнем

Фото из открытых источников

Пострадавшую доставили в больницу

В Шевченковском районе столицы устанавливают обстоятельства падения девушки из окна многоэтажного дома. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева

Согласно сообщению, инцидент произошел сегодня вечером на улице Орловской в Шевченковском районе. 

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа районного и главного управлений полиции, ювенальные полицейские и карета скорой помощи.

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Как отмечается, правоохранители выяснили, что девушка поссорилась с парнем, после чего выпрыгнула из окна пятого этажа.

Потерпевшей оказалась уроженка города Ковель 2004 года рождения. Сейчас она госпитализирована в медицинское учреждение.

После проверки будет предоставлена правовая квалификация события. На месте правоохранители проводят все необходимые следственные действия и выясняют детали этого инцидента.

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Напомним, ранее в Днепре на жилом массиве Тополь-3 девушка выпала из многоэтажки и "приземлилась" на мужчину, который выходил из подъезда. 

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