В Киеве девушка выпрыгнула с пятого этажа после ссоры с парнем
Пострадавшую доставили в больницу
В Шевченковском районе столицы устанавливают обстоятельства падения девушки из окна многоэтажного дома. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.
Согласно сообщению, инцидент произошел сегодня вечером на улице Орловской в Шевченковском районе.
На место происшествия выехали следственно-оперативная группа районного и главного управлений полиции, ювенальные полицейские и карета скорой помощи.
Как отмечается, правоохранители выяснили, что девушка поссорилась с парнем, после чего выпрыгнула из окна пятого этажа.
Потерпевшей оказалась уроженка города Ковель 2004 года рождения. Сейчас она госпитализирована в медицинское учреждение.
После проверки будет предоставлена правовая квалификация события. На месте правоохранители проводят все необходимые следственные действия и выясняют детали этого инцидента.
Напомним, ранее в Днепре на жилом массиве Тополь-3 девушка выпала из многоэтажки и "приземлилась" на мужчину, который выходил из подъезда.