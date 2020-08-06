live
Новости » Киев Читати новину українською

В Киеве Дарницкую ТЭЦ могут закрыть из-за угрозы для киевлян

"Озеро Горячка" вблизи Дарницкой ТЭЦ Фото из открытых источников

Проверка теплоэлектроцентрали продлится до 14 августа

В Киеве Дарницкую теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) могут временно закрыть, если в "озере Горячка" по результатам проверки выявят превышение концентрации вредных веществ. Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции (ГЭИ).

Как отмечается, "озеро Горячка" является золоотвалом и техническим водоемом Дарницкой ТЭЦ. По словам главы ГЭИ Андрея Малеваного, водоем несет экологическую опасность для жителей столицы.

Известно, что Государственная инспекция начала проверку ТЭЦ 31 июля, и она продлится до 14 августа.

"По результатам проверки киевляне узнают реальные данные о количестве выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду", - отметили в пресс-центре ГЭИ.

Новости по теме: Кишечная палочка на пляжах Одессы и нефтепродукты в море, – Плачкова назвала причины проблем с экологией

Кроме этого, глава инспекции предупредил, что вскоре будет решена дальнейшая судьба Дарницкой теплоэлектроцентрали. В том числе, если при комплексной проверке будут найдены серьезные нарушения в работе, предприятие могут закрыть до исправления выявленных недостатков.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Дениса Шмыгаля срочно проверить состояние взрывоопасных веществ в Украине и выяснить, существует ли угроза для здоровья и жизни граждан. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

Панама будет штрафовать свои корабли за посещение Крыма В Крыму занижают количество случаев коронавируса, – правозащитники Водоснабжение в Крым: В "Слуге народа" озвучили позицию Зеленского Путин таки прибыл в Крым: МИД Украины выразил протест
Loading...

программы канала ZIK

Вадим Карасев | Ток-шоу
Анатолий Шарий в эфире телеканала ZIK | 03.08.20
Надежда Савченко | Ток-шоу
Судьба
Языковой вопрос. События в Бейруте. Грантоеды во власти | Ток-шоу
События в Бейруте. Отдых политиков. Языковой вопрос. Неделя перемирия | Ток-шоу