В Киеве Дарницкую ТЭЦ могут закрыть из-за угрозы для киевлян

"Озеро Горячка" вблизи Дарницкой ТЭЦ Фото из открытых источников

Проверка теплоэлектроцентрали продлится до 14 августа

В Киеве Дарницкую теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) могут временно закрыть, если в "озере Горячка" по результатам проверки выявят превышение концентрации вредных веществ. Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции (ГЭИ).

Как отмечается, "озеро Горячка" является золоотвалом и техническим водоемом Дарницкой ТЭЦ. По словам главы ГЭИ Андрея Малеваного, водоем несет экологическую опасность для жителей столицы.

Известно, что Государственная инспекция начала проверку ТЭЦ 31 июля, и она продлится до 14 августа.

"По результатам проверки киевляне узнают реальные данные о количестве выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду", - отметили в пресс-центре ГЭИ.

Кроме этого, глава инспекции предупредил, что вскоре будет решена дальнейшая судьба Дарницкой теплоэлектроцентрали. В том числе, если при комплексной проверке будут найдены серьезные нарушения в работе, предприятие могут закрыть до исправления выявленных недостатков.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Дениса Шмыгаля срочно проверить состояние взрывоопасных веществ в Украине и выяснить, существует ли угроза для здоровья и жизни граждан.