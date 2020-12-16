В Киеве часть домов осталась без холодной воды. Список адресов

Фото из открытых источников

В некоторых домах также не будет электроснабжения

В среду, 16 декабря, десятки домов в столице остались без холодного водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

Как отмечается, временно отсутствует холодная вода по следующим адресам:

пров. Лабораторный, 22, 24, 26, 26А, 9

ул. Туровская, 12

ул. Азербайджанская, 40

ул. Рогозовская, 5, 5А, 10Б

ул. Опришковская, 40а

пров. Салютный, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16

ул. Бакинская, 37-41

пр-т. Академика Королева, 24, 24А

ул. Булгакова, 16, 18

пр-т. Леся Курбаса, 9Е

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Кроме этого, известно, что из-за проведения ремонтных работ по ликвидации повреждения на трубопроводе диаметром 150 мм на вул. Симиренко, 25а 16 декабря с 12:00 до 15:00 будет также отсутствует электроснабжение по адресам:

ул. Булгакова, 16, 18,

просп. Академика Королева, 24, 24а.

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Напомним, скандальное падение трех фонарных столбов на недавно реконструированном Шулявском мосту в Киеве попало на видео.