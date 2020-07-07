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В Киеве будут судить мужчину, которого подозревают в 44 эпизодах развращения несовершеннолетних

Фото из открытых источников

Жертвами злоумышленника стали девять девушек от 9 до 16 лет

В Киеве перед судом предстанет мужчина, которому инкриминируют сексуальное насилие в отношении двух малолетних, растление несовершеннолетних, а также распространение порнографии. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции столицы.  

Согласно сообщению, жертвами хулигана стали 9 девушек в возрасте от 9 до 16 лет. Кроме этого, злоумышленник распространял порнографию и совершил сексуальное насилие в отношении двух малолетних.

Как отмечается, 41-летнего злоумышленника, который развращал 10-летнюю девушку, разоблачили в ноябре прошлого года сотрудники Подольского управления полиции совместно с Департаментом киберполиции. Во время досудебного расследования правоохранители установили личности еще восьмерых несовершеннолетних потерпевших, в отношении которых подозреваемый совершал преступления сексуального характера.

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Известно, что правонарушитель во время общения в интернете присылал детям изображения порнографического характера и получал аналогичные личные фото в ответ. Также он вел разговоры на сексуальные темы и всячески развращал несовершеннолетних, а во время личных встреч с некоторыми из них целовал и касался их половых органов.

Мужчине инкриминируют совершении 44 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 153 (Сексуальное насилие), ч. 2, 3, 4, 5 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса.

В настоящее время досудебное расследование завершено, а материалы уголовного производства с обвинительным актом направлено в Подольский районный суд города Киева. За содеянное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.

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Напомним, ранее в Винницкой области задержали семейную пару, которую подозревают в изготовлении и распространении материалов, содержащих детскую порнографию.

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