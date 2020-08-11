В Киеве больная бешенством кошка покусала мужчину

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Сейчас мужчина получает необходимое лечение в больнице

В Киеве зафиксировали случай бешенства у бездомной кошки, которая укусила мужчину. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Госпродпотребслужбы.

"По информации Объединения ветеринарной медицины в г. Киеве 7 августа в отдел по борьбе с бешенством животных доставили труп кошки. Необходимые лабораторные исследования выявили характерное для бешенства животных свечение", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, бездомное животное некоторое время жило на территории дома отдыха "Конча – Заспа", расположенного по адресу: Столичное шоссе, 24й км.

Известно, что животное пало 7 августа, но накануне, 5 августа, укусило мужчину. Сейчас он получает антирабическое лечение в одной из столичных больниц.

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Напомним, недавно Киевский городской совет поддержал проект решения "Об установлении ограничения предоставление видео - и фотоуслуг с использованием животных в городе Киеве".