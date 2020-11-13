В Киеве автомобиль влетел в остановку, есть жертвы

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Погиб минимум один человек

В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие между двумя автомобилями, после чего один из автомобилей влетел в остановку общественного транспорта. В результате аварии есть жертвы. Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

Отмечается, что в результате аварии погиб по меньшей мере один человек.

В полиции изданию "РБК-Украина" сообщили, что количество жертв сейчас уточняется.

Также сообщается о троих пострадавших.

Позже на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко уточнил: "Сегодня около 08:00 утра, автомобиль со знаками службы такси Uber, водитель которого не справился с управлением, въехал в остановку общественного транспорта и сбил троих пешеходов, двое из которых скончались от полученных травм. По предварительным данным, это стало результатом того, что водитель в погоне за заработком перерабатывал за рулем и просто заснул".

Напомним, 2 ноября 2020 года, к наказанию в виде 10 лет лишения свободы осужден водитель, повлекший дорожно-транспортное происшествие на Столичном шоссе, в котором погибли двое детей и двое взрослых.