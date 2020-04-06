В Киеве – 40 пожаров за сутки: Кличко предлагает отправлять поджигателей к нему на исправительные работы

Мэр призывает правоохранителей жестоко наказывать поджигателей

Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что сейчас в столице фиксируется большое количество случаев поджога сухой травы, листьев и мусора, что и приводит к пожарам и неприятному запаху воздуха. Об этом он рассказал во время онлайн прес-брифинга относительно ситуации в Киеве в условиях введенных противоэпидемических мероприятий и ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, который транслировал телеканал ZIK.

"Весна в этом году очень сухая. Сегодня в городе происходит большое количество случаев поджога сухой травы, мусора, листьев, и все это человеческий фактор. То есть делают все это люди, которые живут в городе. За последние две недели пожарные столицы 131 раз выезжали на тушение пожаров в экосистемах столицы. Только за минувшие сутки зафиксировали около 40 пожаров", - сказал Кличко, отвечая на вопрос, почему в столице сложно дышать и воняет гарью.

Кроме этого, Кличко призвал сотрудников правоохранительных органов оперативно "устанавливать личности поджигателей, жестко их наказывать, можно сразу отправлять ко мне на исправительные работы".

"Хочу обратиться к киевлянам – только вместе мы сможем выявить этих варваров. Если вы стали свидетелями поджога листьев, травы или разведение костра, немедленно обращайтесь в полицию. Также напомню, что сегодня горит и в области, вокруг столицы. Где-то тоже травяной настил или мусор, где тлеют торфяники. Там спасатели тоже постоянно работают, но площади пожаров большие и каждый раз возникают новые случаи", - добавил мэр.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко также рассказал, что в Киеве на коронавирусную инфекцию COVID-19 заболел 8-летний мальчик.