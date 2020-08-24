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В Киеве 7-летний мальчик выпал из окна, когда отец оставил его одного на четверть часа

Фото из открытых источников

Отец оставил ребенка одного на 15 минут

В одном из киевских районов 7-летний мальчик выпал из окна и погиб на месте. Об этом сообщил "Киев Оперативный" в Facebook.

Согласно сообщению, трагедия случилась в Дарницком районе на проспекте Григоренко, 33/44. Врачи скорой, которые прибыли на место происшествия не смогли ничем помочь, смерть наступила мгновенно, после падения с 12 этажа.

Предварительно стало известно, что его отец пошел встречать жену и оставил мальчика одного дома на 15 минут.

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Напомним, ранее в Харькове в результате наезда нерабочего автомобиля на коляску смертельные повреждения получила девочка, 2020 года рождения.

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