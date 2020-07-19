В Киеве 4 дня могут ограничивать движение из-за приезда президента Швейцарии

Президент Швейцарии Симонетта Зоммаруга Фото из открытых источников

Визит продлится с 20 по 23 июля

С 20 по 23 июля в связи с визитом в Украину президента Швейцарии Симонетти Зоммаруги возможные ограничения дорожного движения в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Управления государственной охраны.

"С 20 по 23 июля в связи с государственным визитом в Украину президента Швейцарской Конфедерации Симонетти Зоммаруги возможны временные незначительные ограничения дорожного движения на отдельных участках улиц города Киева в Дарницком, Печерском, Шевченковском, Подольском, Днепровском районах, а также на Бориспольском шоссе", - говорится в сообщении.

В УДО напомнили, что главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальными или рабочими визитами, Управлением государственной охраны Украины обеспечивается государственная охрана.

Ранее сообщалось, что президент Швейцарии намерен посетить Украину в марте. Однако из-заз пандемии коронавируса встреча перенесли на июль.