В Киев прибудут несколько самолетов с украинцами: Кличко назвал, сколько мест для обсервации подготовили в столице

Виталий Кличко

Сейчас 207 человек находятся на двухнедельном обсервации в Киеве

Киев может предоставить три тысячи мест для обсервации. Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Насколько вы знаете, правительство своим решением ввело обязательную процедуру обсервации для всех, кто прибывает из-за границы. Несколько гостиниц и баз отдыха для обсервации подготовили министерства. Это объекты, находящиеся на их балансе. Столица также уже подготовила четыре такие базы для киевлян. Таким образом, Киев теперь может предоставить 3 тысячи мест для тех, кто будет проходить обсервацию.

Хочу сообщить, что сегодня 207 человек находятся на двухнедельном обсервации в столице. На днях должны прибыть еще несколько самолетов с украинцами, которые возвращаются из-за границы. Сколько среди них будет киевлян, нам информацию пока что не предоставили", - рассказал Кличко.

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Напомним, ранее Кличко сообщил, что столичные больницы получили препарат, который применяют для лечения коронавирусной инфекции COVID-19.