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В Киев отправилась баржа с херсонскими арбузами: Когда ждать "полосатый" груз

Арбузы

Баржа с арбузами должна прибыть к терминалу в Переяславе 21 августа

Накануне, 16 августа, в Киев из Херсона отправилась баржа с арбузами. Об этом написал президент кооператива "Южный союз" Александр Синенко в Facebook.

В частности, в столицу Украины было отправлено 300 тонн херсонских арбузов. Отмечается, что подобные доставки осуществляются уже 4 года подряд, однако, в этом году на каждом из арбузов есть специальная наклейка с QR-кодом, по которой можно узнать интересные факты о Херсоне и области.

Сообщается, что баржа с арбузами должна прибыть к терминалу в Переяславе 21 августа, откуда весь товар отправится в столичные супермаркеты. Продукция появится накануне Дня Независимости Украины 24 августа.

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Напомним, ранее президент региональной туристической организации "Туризм Херсона" Павел Билецкий рассказал, что для херсонских арбузов в пределах туристско-контентного проекта "TripMustGoOn" создадут наклейки с QR-кодами. 

По его словам, арбуз станет "зеленым полосатым послом региона". Жители других областей, которые его приобретут, смогут со своего смартфона "перепрыгнуть" в Херсонскую область и узнать о туристических локациях.

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