В КГГА заявили о массовых кибератаках на городские сервисы

Около 90% попыток были успешно блокированы внутренней системой киберзащиты

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Киевская городская государственная администрация заявила, что на городские е-сервисы осуществляется массированная DDоS-атака. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба КГГА со ссылкой на Департамент информационно-коммуникационных технологий.

Согласно сообщению, система киберзащиты обеспечила работоспособность всех городских сервисов, однако система и внешние каналы связи работают со значительной нагрузкой, из-за чего возможны временные ограничения доступа к е-сервисам или городским сайтам.

Как отмечается, за первый час атаки зафиксировано около 1,5 миллиона оригинальных IP-адресов, с которых осуществлялись попытки дестабилизировать работу е-сервисов. За 20 минут система киберзащиты смогла отклонить около 4 миллиардов атакующих запросов.

В КГГА уточнили, что передали информацию об инциденте в правоохранительные органы и сейчас делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации.

Напомним, недавно киберполиция Украины заблокировала 157 интернет-ссылок, которые использовались мошенниками с целью "наживы" во время пандемии.