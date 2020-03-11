В КГГА рассказали, как ограничения из-за коронавируса повлияют на работу общественного транспорта

Дезинфекция транспорта в Киеве Facebook

Транспорт продолжит работать в привычном режиме

Несмотря на ограничения в Киеве, связанные с коронавирусом, общественный транспорт столицы будет работать в нормальном режиме. Об этом во время брифинга заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает РБК-Украина.

Следовательно, по его словам, ограничения не повлияют на работу транспорта.

"Никаким образом не могут повлиять на работу общественного транспорта, он будет работать в обычном режиме. На сегодня дважды в сутки обрабатывается транспорт соответствующими дезинфицирующими средствами. При необходимости будем делать это чаще, пока такой проблемы нет. Все органы власти работают в штатном режиме", - заявил Поворозник.

Также он добавил, что столичная власть не будет запрещать въезд и выезд из Киева.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко допускал, что в случае распространения коронавирус в столице могут закрыть общественный транспорт, в том числе и метрополитен.

Напомним, сегодня мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице вводят превентивные меры безопасности из-за угрозы коронавирус. С 12 марта в Киеве будет временно ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования, а также в садах и в художественных и спортивных школах.

Закрытыми будут и развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах. Предварительно ограничения будут действовать до конца марта.

Впоследствии стало известно, что по решению Кабмина, в целом по Украине будет действовать запрет на массовые собрания более 200 человек.

К тому же обучение в школах перейдет на дистанционную форму, а пробный тест по ЗНО будет перенесено.

В настоящее время в Украине было подтвержден один случай заражения COVID-19.